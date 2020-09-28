Губернатор Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в Свердловской области до 5 октября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие режима повышенной готовности на территории региона до 5 октября.

Согласно опубликованному на портале правовой информации указу, никаких дополнительных ограничений или их отмены на этой неделе не ожидается. Основным действующим ограничением является режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания. Кроме того, по-прежнему действует масочный режим в общественных местах и общественном транспорте.

На прошлой неделе Куйвашев дал поручение следить за его соблюдением, после чего наличие масок в торговых центрах и автобусах стали проверять полицейские. Кроме того, действуют ограничения на проведение массовых мероприятий: площадки можно заполнять не более чем на 50%.