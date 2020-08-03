Губернатор Куйвашев предложил повысить жителям Свердловской области коммунальные платежи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил с 2021 года повысить на 5,24% коммунальные платежи для жителей региона.

«Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области на период с 1 июля по 31 декабря — 5,24%», — цитирует E1.ru текст документа, опубликованного 3 августа на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, с 1 августа повысятся цены на газ для населения. В 2019 году в ФАС РФ заявляли, что плата за коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 4% с 1 июля 2020 года, а в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.