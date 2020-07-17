ФАС с 1 августа повысит цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила с 1 августа повысить цены на газ для населения, приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областей оптовая цена газа за 1 тысячу куб. м составит 3921 рубль, для Владимирской и Ленинградской — 3871 рубль, а для ХМАО газ обойдётся в 3140 рублей. Оптовая цена газа для Свердловской области — 3728 рублей.

Цены будут утверждены с 1 августа. ФАС собиралась повышать цены на газ с июля, однако индексацию в итоге приостановили из-за пандемии коронавируса.