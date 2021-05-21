Губернатор Куйвашев предложил Илону Маску построить завод Tesla в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram предложил основателю Tesla Илону Маску построить завод по производству электромобилей в особой экономической зоне «Титановая долина», работающей в регионе.

«Основатель Tesla Илон Маск, выступая сегодня на российском форуме "Новое знание", анонсировал появление завода по производству электромобилей в России. Идеальная площадка для этого — Титановая долина в Свердловской области. Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30 процентов. К тому же Свердловская область — индустриальный регион с огромным инновационным потенциалом. У нас есть всё: наука, образование, высококлассные специалисты и другие предприятия, с которыми удобно и выгодно устанавливать кооперационные связи. И главное — желание помогать в реализации новых прорывных проектов. Господин Маск, приглашаю вас в июле в Екатеринбург на международную промышленную выставку ИННОПРОМ, чтобы обсудить возможности и детали проекта. Добро пожаловать в Свердловскую область!», — написал Куйвашев.

Напомним, Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», заявил, что «в скором времени» Tesla официально появится в России, Казахстане и странах СНГ. Он отметил, что это будет «потрясающе». Предприниматель также рассказал, что рассматривает возможность запустить производство Tesla в России.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, на мероприятии выступят около 150 спикеров.