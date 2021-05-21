Илон Маск анонсировал появление филиала Tesla в России

Изобретатель Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание», заявил, что «в скором времени» Tesla официально появится в России, Казахстане и странах СНГ, пишет РИА Новости.

Он отметил, что это будет «потрясающе». Предприниматель также рассказал, что рассматривает возможность запустить производство Tesla в России.

«У нас есть завод в Шанхае. <…> Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира», — сказал Маск.

Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, на мероприятии выступят около 150 спикеров.

Tesla — американская компания, которая производит электромобили и решения для хранения электрической энергии. Компания была зарегистрирована 1 июля 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Ян Райт был третьим сотрудником Tesla, присоединившимся к ней несколько месяцев спустя. В феврале 2004 года трое основателей привлекли инвестиции в размере 7,5 млн долларов США, при этом Илон Маск внес 6,5 млн долларов. Маск стал председателем совета директоров и назначил Эберхарда генеральным директором.