Губернатор Куйвашев поручил найти жильё для приёмной семьи, у которой сгорел дом под Нижним Тагилом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение найти для большой приёмной семьи Сергеевых из Кушвы, у которой накануне сгорел дом, новое жильё, сообщается в Instagram главы региона.

«В Кушве живет удивительная семья Сергеевых с 11 детьми. За свою жизнь Елена и Виктор успели воспитать 25 детей, родных и приёмных. До сих пор они собираются вместе за родительским столом. К сожалению, вчера в семье произошла трагедия — полностью сгорел их дом. Волонтёры уже нашли для семьи постельное бельё, подушки, одеяла, продукты. Администрация Кушвы предоставила временное жильё. Я поручил как можно скорее найти возможность обеспечить Сергеевых новым жильём», — написал губернатор.

Напомним, пожар начался с того, что семья затопила баню. Родители были во дворе, а дети подкидывали мусор в печку. Один из сыновей не до конца закрыл дверцу, и печка открылась, а мусор вывалился. Никто не успел этого заметить, и от загоревшейся бани полностью сгорел дом. Никто из членов семьи не пострадал.