Губернатор Куйвашев попросил жителей региона сдать плазму для лечения больных коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram обратился к жителям региона с просьбой сдать плазму для лечения больных коронавирусом уральцев. По его словам, помочь инфицированным может как плазма переболевших COVID-19, так и материал от здоровых людей.

«Сейчас врачи говорят о том, что на ранних стадиях пациентам с коронавирусом может помочь и переливание плазмы здорового человека, не болевшего COVID-19. Если вы хотите помочь людям, которые сейчас борются с новой коронавирусной инфекцией, в Екатеринбурге сдать плазму можно в Областной станции переливания крови, которая находится на ул. Пальмиро Тольятти, 8. Узнать все подробности можно по телефонам 8 (343) 212-90-44 или 8 (343) 233-46-61. Чем больше материала получат врачи, тем большее количество людей получат шанс поскорее вылечиться и отправиться из больницы домой к близким», — сообщил Куйвашев.

Он добавил, что семеро из переболевших коронавирусом свердловчан уже сдали свою плазму для помощи больным, остальные сделают это в ближайшее время.

«Переливание больным плазмы излечившихся ранее людей — новый способ лечения, который уже начали проверять в Москве. Согласно первым данным, так болезнь протекает легче. В Свердловской области мы также намерены применять этот метод», — написал губернатор.

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