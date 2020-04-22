Губернатор Куйвашев попросил у Путина 124 млн рублей на ремонт дорог в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что региону необходимо 2 млрд рублей на завершение Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и 124 млн рублей на ремонт дорог в Нижнем Тагиле, пишет Znak.com.

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху рассмотреть возможность выделить Свердловской области 2 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД.

Кроме того, Куйвашев попросил президента включить жилищно-коммунальное хозяйство в перечень наиболее пострадавших отраслей и выделить бюджету Свердловской области 1 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону.

Совещание Путина и Куйвашева было связано с мерами профилактики коронавирусной инфекции в регионе. Губернатор сообщил президенту, что Средний Урал успевает выполнять план по развёртыванию коек в области. На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 243 случая коронавируса, 65 человек выздоровели, двое скончались от осложнений.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».