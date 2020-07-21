Губернатор Куйвашев попросил президента наградить умершего от коронавируса хирурга Юрия Мансурова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в адрес президента России Владимира Путина ходатайство о награждении известного хирурга ОКБ № 1 Екатеринбурга Юрия Мансурова высокой правительственной наградой посмертно, пишет Znak.com.

Во время отчёта перед Заксобранием региона губернатор подтвердил, что Мансуров умер от коронавирусной инфекции.

«Когда спрашиваешь врачей, что сделать, чтобы легче стало, они говорят: "Сделайте так, чтобы люди в масках ходили, правила гигиены соблюдали". Экономика зависит от того, насколько мы будем бдительны по отношению к инфекционным заболеваниям в семье, на работе, в обществе. Иногда видишь, что происходит, — диву даёшься», — сказал Куйвашев.

Напомним, о смерти врача-хирурга высшей категории Юрия Мансурова, работавшего в ОКБ № 1, стало известно 24 июня. По словам друзей Юрия Мансурова, у него была обнаружена коронавирусная инфекция, а также тромбоэмболия. Как рассказывают знакомые хирурга, он долгое время находился в тяжёлом состоянии и был госпитализирован в больницу № 40. Супруга Мансурова рассказывала, что на вскрытии патологоанатом сообщил, что у её мужа «разрушились лёгкие», она считает, что он умер именно от COVID-19.