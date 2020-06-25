В Екатеринбурге от коронавируса скончался завотделением хирургии ОКБ № 1

В Екатеринбурге скончался известный в Свердловской области хирург Юрий Мансуров, заведовавший хирургическим отделением Областной клинической больницы № 1, пишет E1.ru.

По словам его знакомых, у врача был подтверждён коронавирус.

«Сначала его доставили в больницу № 14, он лежал в обычном отделении, ещё там ему поставили диагноз COVID-19, кроме того, у него была тромбоэмболия. Врачи опасались за его здоровье и перевели его в реанимацию 40-й больницы. Он достаточно долго находился в тяжёлом состоянии. Но спасти его не удалось, несмотря на все принятые меры, он умер. И то и другое заболевание могло стать причиной его смерти. В 40-й его лечили лучшие сосудистые хирурги в городе», — рассказал врач, знакомый с ситуацией.