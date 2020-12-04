Губернатор Куйвашев ответил тагильчанке на просьбу вернуть очные тренировки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram ответил на вопрос жительницы Нижнего Тагила, которая попросила вернуть очные тренировки по баскетболу.

«Моему сыну 10 лет, с первого класса [он] занимается баскетболом. На данный момент тренировки в закрытом помещении запрещены. При этом сборным командам, которые играют на первенстве России, сделали исключение, им тренироваться можно. Чем отличается мой ребёнок от ребёнка из сборной?» — написала тагильчанка.

Также женщина отметила, что во всех городах Свердловской области тренировки проводятся очно. Евгений Куйвашев прокомментировал, что вместе с оперативным штабом они стараются «поддерживать баланс» и часть детей отправляют на дистант для их же безопасности.

«Когда речь идёт о профессиональном спорте, спорте высших достижений, мы уже фактически говорим о работе, и здесь каждый день имеет значение для достижения результата на соревнованиях. Любительский спорт в этой ситуации страдает сильнее — групповые занятия разрешены только на улице, и в вашем случае это не спасает ситуацию», — ответил губернатор Свердловской области.

Куйвашев добавил, что дети могут заниматься спортом в дистанционном режиме. По его словам, областное министерство физкультуры и спорта направляло в секции рекомендации по организации занятий в дистанционном режиме.