Губернатор Куйвашев ответил тагильчанке на просьбу вернуть очные тренировки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram ответил на вопрос жительницы Нижнего Тагила, которая попросила вернуть очные тренировки по баскетболу.
«Моему сыну 10 лет, с первого класса [он] занимается баскетболом. На данный момент тренировки в закрытом помещении запрещены. При этом сборным командам, которые играют на первенстве России, сделали исключение, им тренироваться можно. Чем отличается мой ребёнок от ребёнка из сборной?» — написала тагильчанка.
Также женщина отметила, что во всех городах Свердловской области тренировки проводятся очно. Евгений Куйвашев прокомментировал, что вместе с оперативным штабом они стараются «поддерживать баланс» и часть детей отправляют на дистант для их же безопасности.
«Когда речь идёт о профессиональном спорте, спорте высших достижений, мы уже фактически говорим о работе, и здесь каждый день имеет значение для достижения результата на соревнованиях. Любительский спорт в этой ситуации страдает сильнее — групповые занятия разрешены только на улице, и в вашем случае это не спасает ситуацию», — ответил губернатор Свердловской области.
Куйвашев добавил, что дети могут заниматься спортом в дистанционном режиме. По его словам, областное министерство физкультуры и спорта направляло в секции рекомендации по организации занятий в дистанционном режиме.
- Ранее губернатору уже писали родители тагильских спортсменов с просьбой вернуть тренировки, отмечая, что никакие офлайн-занятия не заменят пловцам бассейны. В письме родители воспитанников говорят о трагедии олимпийских видов спорта в Нижнем Тагиле из-за отсутствия тренировок.
- В Нижнем Тагиле все муниципальные спортшколы с 26 октября были переведены на дистанционный формат обучения. Изначально предполагалось, что ограничение будет действовать до 6 ноября, но позже дату начали переносить.