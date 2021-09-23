Губернатор Куйвашев отправил врачей в школы для ликвидации очередей в детских поликлиниках

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев констатировал на своей страничке в Instagram, что с началом сезона простуд и учебного года в детские поликлиники стали выстраиваться огромные очереди.

«Иногда родителям вместе с детьми приходится ждать прямо на улице. Попросил Минздрав и Минобр разобраться. Выяснилось, что зачастую это — здоровые дети. Дело в том, что если класс или группу в детском саду высаживали на карантин, то за справкой о здоровье нужно самому идти к врачу. Коронавирус регулярно "отправляет" классы на карантин на несколько дней», — написал Куйвашев.

Он поручил подчинённым упростить процесс получения справок о здоровье.

«Школа должна сообщить врачам данные о количестве карантинных классов и назвать дату возвращения детей. В этот день в школу придёт врач из больницы, всех осмотрит и выдаст справки. Так же будет и в детских садах», — заявил губернатор.

Ещё в начале сентября классы в школах и группы в детсадах начали отправлять на дистант из-за случаев заболевания ОРВИ и коронавирусом. Начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко ранее на заседании гордумы сообщил, что более 100 классов в Екатеринбурге ушли на карантин из-за заболевания детей коронавирусом.

«У нас, в Свердловской области, нет решения переводить школьников на дистант. При этом учеников по необходимости отправляют на карантин. Всё будет зависеть от ситуации», — заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге 22 сентября.

20 сентября АН «Между строк» опубликовало видео из детской поликлиники на ГГМ: весь коридор второго этажа заполнен маленькими детьми, родителями и подростками. В такой же ситуации оказались и жители Вагонки: в детской поликлинике на Окунева, 32 люди ждут своей очереди по два часа.

«Там не то что сидеть негде было, там даже стоять было негде. Я детей в дальнее крыло отправила, потому что там дышать было нечем. Сама продолжила стоять в очереди», — рассказала мама заболевшего ребёнка Ирина Бакина.

В пресс-службе детских поликлиник Нижнего Тагила объяснили огромные очереди к педиатрам в медучреждениях сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ, из-за чего нагрузка на врачей сильно возросла. Ещё одна причина больших очередей — кадровый дефицит.

«На прошлой неделе количество обращений увеличилось в разы. Ежедневно принимается в районе 1000 обращений для вызова врача на дом, и это только в двух поликлиниках — на Гальянке и Вагонке», — рассказала Евгения Волкова, специалист по связям с общественностью детских поликлиник Нижнего Тагила.

Евгения Волкова отметила, что сейчас участковые работают в две смены. Когда врача по каким-либо причинам нет на участке, приём проводят заведующие педиатрических отделений. В некоторых поликлиниках врачам увеличили рабочий день и они начинают приём заболевших на час раньше.