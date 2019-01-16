Губернатор Куйвашев оценил первые 100 дней работы главы Нижнего Тагила Пинаева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил работу главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева за первые 100 дней работы на посту мэра.

«Прежде всего, я должен полагаться на оценку людей. Я могу оценить как губернатор. Я имею немалый опыт работы на муниципальном уровне и могу точно сказать, что Владислав Юрьевич очень активный, дееспособный, мне кажется, у него всё должно получиться. У него есть взаимопонимание с людьми. Мы работали с ним над планами мероприятий на ближайшие годы, и я видел, как с интересом к нему относятся люди. Я думаю, у него всё получится», — отметил глава региона на традиционной пресс-конференции, которая в этом году проходит на «Екатеринбург Арене».