Политика

Губернатор Куйвашев оценил первые 100 дней работы главы Нижнего Тагила Пинаева

16.01.2019 13:00
Губернатор Куйвашев оценил первые 100 дней работы главы Нижнего Тагила Пинаева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил работу главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева за первые 100 дней работы на посту мэра.

«Прежде всего, я должен полагаться на оценку людей. Я могу оценить как губернатор. Я имею немалый опыт работы на муниципальном уровне и могу точно сказать, что Владислав Юрьевич очень активный, дееспособный, мне кажется, у него всё должно получиться. У него есть взаимопонимание с людьми. Мы работали с ним над планами мероприятий на ближайшие годы, и я видел, как с интересом к нему относятся люди. Я думаю, у него всё получится», отметил глава региона на традиционной пресс-конференции, которая в этом году проходит на «Екатеринбург Арене».

Также Куйвашев напомнил, что Нижний Тагил стал участником крупного инвестиционного проекта по созданию туристического кластера «Гора Белая» и именно этот город получит серьёзные конкурентные преимущества в реализации проекта. 

«Те населённые пункты, которые располагаются вблизи горы, относящиеся к Нижнему Тагилу, будут втянуты в реализацию этого масштабного проекта там предстоит отремонтировать дороги, подвести инженерную коммуникацию и многое, многое другое. На федеральном уровне этот проект признан одним из лучших», сказал Куйвашев.

Фото: 
«Тагильский рабочий»
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