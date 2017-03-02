Губернатор Куйвашев потребовал усилить сбор налога на прибыль, чтобы оставить его в области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить мобилизацию дополнительных доходов в бюджет области за счёт налога на прибыль. Поручение главы региона прозвучало на заседании кабмина, сообщается на официальном сайте правительства области. Куйвашев пояснил, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в котором приняла участие и делегация Свердловской области, премьер-министр Дмитрий Медведев представил новый подход, при котором дополнительные поступления налога на прибыль остаются в субъектах.

«Если бы такая норма появилась в прошлом году, Свердловская область могла бы дополнительно получить почти 5 миллиардов рублей – именно такой эффект имели усилия правительства по мобилизации доходов в 2016 году», – обратился Евгений Куйвашев к правительству.

Также на заседании Евгений Куйвашев поручил министру здравоохранения области Игорю Трофимову решить кадровый вопрос и доложить о работе по урегулированию ситуации в Карпинской больнице, где из-за неэффективного менеджмента появился долг в 15 миллионов рублей и возникла угроза закрытия стационара.

Агентство новостей «Между строк»