Губернатор Куйвашев после претензий прокуратуры лишь частично изменил новый регламент работы правительства

На портале правовой информации региона опубликован новый регламент работы правительства региона. Ранее он был утверждён первым в 2017 году указом главы Среднего Урала и заменяет собой временный регламент правительства, принятый в конце ноября 2016 года. В нём, пишет Znak.com, детально описаны вопросы, которые чиновники обязаны рассматривать на заседаниях, а также процедура заочного голосования за правительственные постановления. Остальные ключевые положения регламента остались прежними: решения правительства принимаются большинством голосов (за исключением проекта повестки заседания, который необходимо утверждать единогласно), а заседания должны проходить не реже раза в месяц.

Первая версия регламента была опротестована свердловской прокуратурой из-за того, что губернатор утвердил его единолично, хотя не имел на это права. Глава регионального надзорного ведомства Сергей Охлопков усмотрел нарушения в том, что Куйвашев мог принимать решения правительства без созыва заседаний, а кворум был сокращён с двух третей от состава правительства до простого большинства. Издание отмечает, что в новом регламенте ликвидирована лишь часть оспариваемых прокуратурой положений. Предварительное заседание свердловского облсуда по делу о превышении свердловским губернатором полномочий запланировано на 23 января.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вечерний Екатеринбург»