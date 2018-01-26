Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев впервые за два месяца появился на публике

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял участие в сессии регионального совета народных депутатов, посвящённой 75-летию образования Кузбасса, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, это первое появление политика на публике за последние два месяца. 73-летний Тулеев выступал в кемеровском парламенте сидя.

Аман Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. В конце мая 2017 года он ушёл в отпуск, который несколько раз продлевался из-за операции на позвоночнике. Потом началась послеоперационная реабилитация, часть которой он проходил в Москве. 12 августа губернатор вернулся в Кузбасс и провёл публичное совещание со своими заместителями и руководителями подразделений администрации региона.

По словам самого Тулеева, хоть он не восстановился полностью и передвигается только на коляске, это не мешает ему работать и руководить регионом.