Губернатор ХМАО объявила о выходе региона из карантина по коронавирусу

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 объявила о переходе к третьему этапу снятия ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом, пишет Ura.ru.

«В регионе, благодаря совместной работе ведомств и граждан по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции, фиксируется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы можем перейти на третий этап снятия ограничительных мероприятий. Решение об этом сегодня будет принято», — заявила Наталья Комарова.

При этом глава региона также отметила, что жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. Переход к третьему этапу снятия карантина означает разрешение на полноценную работу предприятий и организаций, открытие кинотеатров, проведение массовых мероприятий.

За последние сутки в ХМАО коронавирусом заразились 67 пациентов. С 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы.

Ранее о полном снятии карантина объявили власти Хабаровского края — в регионе с 4 сентября отменяются все ограничения, введённые для борьбы с коронавирусной инфекцией.