Врио главы Хабаровского края объявил о полной отмене карантина

В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются все ограничения, введённые для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства края.
Постановление правительства края об отмене карантинных ограничений датировано 28 августа.
«С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет», — сообщила пресс-служба правительства.
Также об отмене ограничений написал в Instagram временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв.
«Мы снимаем все ограничения, однако оставляем некоторые рекомендации», — сказал Дегтярёв.
При этом в постановлении правительства всё же подчёркивается, что некоторые ограничения всё же остаются в силе: масочный режим на предприятиях всех форм собственности и в учреждениях, термометрия и социальное дистанцирование.