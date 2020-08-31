Врио главы Хабаровского края объявил о полной отмене карантина

В Хабаровском крае с 4 сентября отменяются все ограничения, введённые для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства края.

Постановление правительства края об отмене карантинных ограничений датировано 28 августа.

«С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет», — сообщила пресс-служба правительства.

Также об отмене ограничений написал в Instagram временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярёв.

«Мы снимаем все ограничения, однако оставляем некоторые рекомендации», — сказал Дегтярёв.

При этом в постановлении правительства всё же подчёркивается, что некоторые ограничения всё же остаются в силе: масочный режим на предприятиях всех форм собственности и в учреждениях, термометрия и социальное дистанцирование.