Губернатор Хабаровского края поддержал идею посмертно наградить мальчика, спасавшего детей из горящего лагеря

Глава Хабаровского края Сергей Фургал на расширенном совещании правительства региона заявил, что обратится с просьбой в компетентные органы для представления к госнаграде за спасение детей при пожаре в лагере «Холдоми» десятилетнего Алексея Мартыненко, пишет ТАСС.

«Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребёнок, когда шёл в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребёнок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку. Многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику была присвоена государственная награда. Я поддержу и обращусь в компетентные органы для того, чтобы отметить этот поступок», — подчеркнул губернатор.

После этого на совещании почтили память мальчика минутой молчания.

Напомним, ночью 23 июля в результате пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае погибли четыре человека. Директора лагеря Максима Кузнецова задержали через несколько часов после трагедии, напоминает телеканал «360». Кузнецов отметил, что руководство лагеря не нарушило правил пожарной безопасности. 24 июля на сайте change.org появилась петиция о присвоении звания Героя России Алексею Мартыненко, погибшему в огне при спасении детей. Он скончался в больнице от полученных ожогов.