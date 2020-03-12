Губернатор Евгений Куйвашев назвал самую важную для региона поправку в Конституции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram заявил, что поддерживает поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что для Урала важной он считает поправку о защите человека труда.

«Лично для меня важно, что в Конституции отныне будут закреплены индексация пенсий и другие социальные выплаты, добавлены статьи о роли семейных ценностей и защите наших детей», — добавил губернатор.

Он также отметил, что жителям региона предстоит принять участие в голосовании о поправках в Конституцию, и выразил уверенность, что свердловчане «обязательно примут в нём участие».

«Со своей стороны руководство Свердловской области сделает всё необходимое, чтобы процесс голосования по поправкам в Конституцию прошёл на самом высоком уровне и при соблюдении всех требований закона», — написал губернатор.

Ранее Заксобрание Свердловской области одобрило поправки в Конституцию, накануне их в трёх чтениях приняла Госдума, а также Совет Федерации. 22 апреля состоится всенародное голосование для российских избирателей.

Ко второму чтению депутат Валентина Терешкова внесла поправку к закону, позволяющую Владимиру Путину баллотироваться на пост президента после окончания его полномочий в 2024 году в обход действующего законодательства. После этого в Госдуму приехал лично президент и заявил, что он не против снятия с него ограничения — но только если Конституционный суд и граждане России поправки поддержат.