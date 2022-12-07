Общество

Губернатор Евгений Куйвашев 9 декабря в прямом эфире ответит на вопросы свердловчан 

07.12.2022 11:23
Губернатор Евгений Куйвашев 9 декабря в прямом эфире ответит на вопросы свердловчан 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 декабря в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнётся в 12:00 в эфире телеканала «Областное телевидение» и на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте». Свои вопросы губернатору можно оставить до 20:00 8 декабря по номеру телефона 8-800-100-59-46.

В прошлом году в ходе прямой линии губернатор прокомментировал ситуацию, сложившуюся с госпиталем имени Владислава Тетюхина и развеял слухи касательно желания властей региона «задавить» медицинское учреждение. Как рассказал глава области, для окончания строительства область выделила Владиславу Тетюхину 1,3 млрд рублей, которые нынешние владельцы госпиталя возвращать не хотят.

Фото: скриншот трансляции ОТВ
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