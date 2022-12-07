Губернатор Евгений Куйвашев 9 декабря в прямом эфире ответит на вопросы свердловчан 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 декабря в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнётся в 12:00 в эфире телеканала «Областное телевидение» и на официальной странице Свердловской области во «ВКонтакте». Свои вопросы губернатору можно оставить до 20:00 8 декабря по номеру телефона 8-800-100-59-46.

В прошлом году в ходе прямой линии губернатор прокомментировал ситуацию, сложившуюся с госпиталем имени Владислава Тетюхина и развеял слухи касательно желания властей региона «задавить» медицинское учреждение. Как рассказал глава области, для окончания строительства область выделила Владиславу Тетюхину 1,3 млрд рублей, которые нынешние владельцы госпиталя возвращать не хотят.