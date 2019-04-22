Губернатор единственной области Украины, где победил Порошенко, объявил об отставке

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке и попросил юристов «посмотреть, как это решение оформить документально», пишет УНИАН. Он добавил, что собирается остаться в политике.

Львовская область стала единственным регионом Украины, где Порошенко вышел во втором туре на первое место с 62,83% голосов.

Олег Синютка руководит регионом с декабря 2014 года. Он предупреждал, что в случае поражения Порошенко уйдёт в отставку.

Напомним, по итогам обработки 97,68% протоколов Владимир Зеленский набирает 73,14% голосов, Пётр Порошенко — 24,53%.