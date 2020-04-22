Губернатор Челябинской области призвал частных врачей помочь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил врачей частных клиник, которые временно закрылись, принять участие в работе «бригад здоровья», которые выезжают на дом и консультируют людей с хроническими заболеваниями, пишет «Интерфакс».

По его словам, в первую очередь нужны кардиологи и неврологи. Областной бюджет возьмёт на себя расходы на их зарплаты и страховые взносы, добавил губернатор. Он считает, что это, с одной стороны, поддержит медицинский бизнес, с другой — расширит возможности надомного медицинского обслуживания.

В Челябинской области за сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе их пока 116. 21 апреля в регионе умерла женщина, онкобольная, заразившаяся внебольничной пневмонией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».