Губернатор Алтайского края сообщил о нехватке лекарств и взрывном росте заболеваемости коронавирусом

Глава Алтайского края Виктор Томенко на совещании с членами оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что в регионе наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом, при этом в аптеках не хватает лекарств, сообщается на сайте правительства.

«Глава региона констатировал, что нынешний этап взрывного роста заболеваемости коронавирусом значительно увеличил нагрузку на систему здравоохранения в целом, но особенно в Барнауле и других крупных городах края. Это проявляется в работе и службы скорой помощи, и стационарной, и поликлинической сети. Важно отметить, что резко и буквально в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванным вирусом», — говорится в сообщении правительства.

По последним данным, заболеваемость внебольничной пневмонией в Алтайском крае по сравнению с прошлыми годами возросла в семь раз — в неделю фиксируется около 1,5 тысячи случаев. За последние две недели в 1,5 раза увеличили количество коек в ковидных госпиталях — теперь их 3413. 13 октября Федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле будет переоборудован в госпиталь для пациентов с коронавирусом — это добавит ещё 165 коек для тяжелобольных. На базе краевой клинической больницы скорой помощи и кардиоцентра также открыты отделения для больных, нуждающихся в экстренной помощи по обычным заболеваниям и травмам, но при этом инфицированных коронавирусом.

Томенко дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Попову проработать с крупными дистрибьюторами вопрос поставки препаратов в частную аптечную сеть края, поскольку в регионе наблюдается нехватка лекарств от ОРВИ и коронавируса. Кроме того, губернатор лично обратится к федеральным аптечным сетям с просьбой увеличить поставку необходимых лекарств в их аптеки, расположенные в городах и районах края.

В регионе планируют продлить осенние школьные каникулы, учителя будут работать дистанционно. Также усиливается контроль за соблюдением масочного режима. Оперативный штаб обратится к предприятиям с предложением по возможности ввести гибкий график и начинать рабочий день для групп сотрудников в разное время.

По состоянию на 12 октября в Алтайском крае коронавирус выявлен у 15 338 человек, с начала пандемии в регионе скончались 254 человека.