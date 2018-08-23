ГУ МВД: Тагильский полицейский совершил самоубийство в своей квартире

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию о самоубийстве 26-летнего участкового уполномоченного в Нижнем Тагиле, отметив при этом, что трагедия произошла в квартире погибшего, а не в отделе полиции.

«По предварительным данным, 22 августа в 09:00 участковый уполномоченный 1992 года рождения, вооружившись табельным пистолетом Макарова, заступил на службу. После того как он не явился на вечернее совещание, было принято решение посетить его по месту жительства. В арендуемой квартире на улице Октябрьской младшего лейтенанта обнаружили без признаков жизни. Рядом с ним находились оружие, служебное удостоверение, форменное обмундирование и предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в случившемся», — цитирует Горелых Znak.com.

Горелых также отметил, что на место происшествия выезжали представители руководства областного полицейского главка и глава МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Проверку по факту смерти участкового проводит следственный отдел по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил. Тело умершего направлено на судебно-медицинское исследование в целях выяснения точной причины смерти. Проводятся опросы родственников, соседей и знакомых полицейского, уточнили Znak.com в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По словам источника агентства новостей «Между строк» в Следственном комитете, рядом с телом была обнаружена записка, в которой лейтенант признаётся, что не может перестать играть в букмекерской конторе и погасить большие долги.

Погибший полицейский был холост, детей не было. Коллеги отзываются о нём крайне положительно.