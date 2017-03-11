Грязь Нижнего Тагила поможет Екатеринбургу

Грязь из Нижнего Тагила поможет учёным разобраться в причинах превращения Екатеринбурга в Грязьбург. Кроме Нижнего Тагила, специалисты будут изучать грязь Челябинска, Уфы и Магнитогорска, проводить сравнительный анализ, пишет E1.ru.

«У Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска мы получили данные по загрязнениям металлургической промышленностью. В остальном это разные климатические зоны. Тюмень – это Западно-Сибирская платформа, Магнитогорск – это уже лесостепь, Уфа – это предгорье Урала», – пояснил научный сотрудник Института промышленной экологии Андриан Селезнёв.

Ранее администрация Екатеринбурга заказала исследования причин возникновения грязи в городе. Контракт вскоре будет заключён с учёными из УрО РАН, которые должны в итоге дать ответ и инструкцию к действию чиновникам.

Одной из предварительных причин появления грязи в Екатеринбурге учёные назвали неукреплённые газоны, на которых происходит парковка. Свой окончательный вердикт специалисты планируют вынести к декабрю, когда завершится изучение материала всех сезонов.

«Здесь у нас и холод, и снег, и перепады температуры. Воздействие на среду идёт и климатическое, и антропогенное – существенно растёт количество автомобилей, безусловно, это влияет на образование грязи», – рассказал на пресс-конференции заместитель директора Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко.

«Если выяснится, что причина в газонах, то будем решать этот вопрос. Под газонами сети, их нужно перекладывать, этому есть определённая цена вопроса. Если газонная трава не соответствует, быстро сохнет, то поменяем сорт газонов, пусть она дороже, но она не будет сохнуть и дольше будет оставаться зелёной», – объяснил глава комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов.

На исследование «грязного вопроса» город выделил учёным 1,8 миллиона рублей.

Агентство новостей «Между строк»