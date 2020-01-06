Грузинская ёлка и светящееся колесо. Топ-5 мест для селфи в новогоднем Нижнем Тагиле

В новогодние каникулы все делают фотографии для семейных архивов и соцсетей. Как, а главное, где в Нижнем Тагиле можно сделать крутые новогодние снимки, которые точно украсят ваши ленты в соцсетях и соберут лайки? Классные локации искала наш журналист Екатерина Баранова.

Театральная площадь

Ледовый городок в этом году многих горожан не впечатлил, но всё же это главная праздничная локация в городе. Предлагаем взять кофе в одном из установленных на Театральной площади киосков и сделать снимок в европейском стиле — со стаканчиком на фоне новогодней ели. А ещё классные селфи получаются возле светящихся скульптур в виде подарков возле Нижнетагильского драматического театра.

ТЦ Depo

Много отличных фото можно сделать как внутри торгового центра, так и на парковке снаружи. В ТЦ вы найдёте несколько фотозон, яркие украшения под потолком и нарядную новогоднюю ель возле «Мягкого кинотеатра».

На улице же можно сделать очень атмосферные снимки на фоне большой ёлки и светящихся вывесок магазинов.

Кофейня Klever

В уютном местечке на Карла Маркса, 44 можно сделать нетривиальные фуд-фото с красивыми новогодними композициями на столиках. Но наш фаворит — крыльцо кафе, украшенное веточками и ёлочными игрушками. Снимки советуем делать в светлое время суток.

Ресторан «Хачапури тётушки Марико»

Яркие гирлянды на окнах и нарядная зелёная красавица возле гардероба зарядят новогодним настроением и вызовут непреодолимое желание сделать красивые фото. И не забудьте сфотографироваться на фоне настоящей грузинской ёлки — чичилаки! Этот традиционный новогодний символ грузинов делается из ветки орехового дерева. Настоящая южная экзотика на морозном Урале!

Парк имени Бондина

Приходите в парк покататься на коньках и сделать много-много красивых фотографий на катке возле нарядной ёлки. И конечно, на ваших новогодних фото должно появиться колесо обозрения, которое к праздникам обзавелось яркой подсветкой.