Общество

Группу пропавших на севере Свердловской области туристов из Нижнего Тагила нашли при помощи вертолёта МЧС

29.12.2019 18:17
Группу пропавших на севере Свердловской области туристов из Нижнего Тагила нашли при помощи вертолёта МЧС

На севере Свердловской области завершилась поисковая операция. Все девять туристов найдены живыми. Пропавшие изначально два человека вернулись на базу самостоятельно вместе с сопровождающим. Шестеро волонтёров из Нижнего Тагила, участвовавших в поисках, были найдены при помощи вертолёта МЧС.

По данным E1.ru, у тагильчан сломались снегоходы и они не могли продолжать движение, при этом находились на связи.

«Волонтёры, участвовавшие в поисках, которые также просили о помощи из-за поломки снегоходов, были обнаружены экипажем вертолёта Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу», — рассказали в МЧС по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что в поисковой операции были задействованы 11 спасателей, автомобиль повышенной проходимости УАЗ, два снегохода, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. Сейчас все спасатели и вертолёт возвращаются в места постоянной дислокации.

Фото: 
ГУ МЧС по Свердловской области
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