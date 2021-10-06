Группа ДДТ обратилась к фанатам за финансовой помощью в выпуске альбома (ВИДЕО)

Группа ДДТ попросила поклонников профинансировать выпуск нового альбома из-за тяжёлой ситуации, сбор денег объявили на платформе Planeta.ru.

Музыкантов впервые обратиться к поклонникам вынудил коронавирус и постоянная отмена выступлений.

«Мы не унываем. Постоянно репетируем, шлифуем наши новые песни, работаем над новым альбомом, над новыми видеоартами. И жизнь продолжается. Уныние — грех. С другой стороны, нам кое-чего не хватает для продвижения дальнейших художественных планов. <…> Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжёлая. Не буду врать», — сообщил лидер ДДТ Юрий Шевчук.

Сейчас музыканты готовят к выпуску новый альбом, который должен увидеть свет 28 октября 2021 года. Тем, кто поможет финансово, предлагается получить пластинку раньше срока в электронном формате вместе с фильмом о создании альбома. Кроме того, среди других лотов — новый альбом с автографом Шевчука, альбом на двойном виниле, раритетные книги и постеры.