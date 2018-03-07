Грудинин извинился перед Собчак за слова Жириновского

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в ходе предвыборных дебатов на Первом канале попросил у Ксении Собчак прощение от всех мужчин за оскорбления со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и подарил ей цветы, пишет РИА Новости. Он также отказался от участия в дебатах.

«Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду... У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел её и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны... От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней... и считаю, что мы должны поздравить её», — сказал Грудинин.

Он отметил, что Собчак «вряд ли победит» на выборах.

«Пол — это не мой потолок, но мне приятно», — заявила в ответ Собчак.

Жириновский заявил, что действия Грудинина вызывают «отторжение».

«Человек по-хамски пришёл. Вы тут занимаетесь дебатами, а этот цветочки подарил и пошёл», — сказал он.

Лидер ЛДПР отметил, что у кандидата от КПРФ «счета есть».

«Деньги, золото, машины, недвижимость — всё есть за границей. У нас есть закон о государственной и гражданской службе... Я почему это со здоровьем увязываю [в ходе дебатов кандидаты обсуждали здравоохранение] он испортил настроение всем избирателям России. Перед всем миром лжёт он один, он — Грудинин. Скажи правду, что не морковь, не клубника — доходы твои, а самая дорогая в мире подмосковная земля», — отметил Жириновский.

Кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин отметил, что Грудинин поздравил «идеологического врага».

«Я люблю женщин, но бывают женщины идеологические враги. Господин Грудинин ради пиара, если он действительно на левых позициях, поздравил идеологического врага. Ксения Анатольевна ненавидит Сталина... Она не приемлет государственную политику на укрепление, военное укрепление. Она — идеологический враг», — сказал он.

Напомним, 28 февраля во время дебатов Жириновский назвал Собчак «дурой», а она в ответ облила его водой. Шестого марта Жириновский назвал Собчак «сумасшедшей», отметив, что 19 марта она «будет в психушке».