«Гринпис» запустил интерактивную карту зон загрязнения воздуха в России

На сайте «Гринписа» появилась интерактивная карта России, где отмечены зоны загрязнения атмосферы, источники выбросов и контролирующие качество воздуха станции. Проект предполагает возможность оставить жалобу на вредный объект, которую передадут в Роспотребнадзор.

Информацию для проекта получают из открытых источников — сервисов, отражающих интенсивность движения транспорта, и с сайта Openstreetmap, где пользователи по всему миру добавляют объекты на виртуальную карту. Команда «Гринписа» обращает внимание на основные источники загрязнения воздуха: промышленные зоны, свалки, сервисы транспортного обслуживания и так далее.

На карту также попадают предложенные добровольцами локации, если сведения достоверны и актуальны. Заявки проверяются сотрудниками «Гринписа» и волонтёрами проекта. Сообщения сверяют с информацией Росприроднадзора, ищут подтверждения на сайтах официальных ведомств и в других источниках.

По словам автора карты Василия Яблокова, цель проекта — показать, как много вокруг источников загрязнения воздуха, а также добиться того, чтобы информация о его состоянии публиковалась в открытом доступе на сайтах государственных служб.

«Некоторые ведомства этого не делают. Мы привлекаем внимание к проблеме, чтобы Роспотребнадзор, например, стал более открытым в этом вопросе», — добавил он.

Как замечает Яблоков, официальный мониторинг часто предлагает устаревшие данные, а по сравнению с европейскими городами даже в Москве не хватает станций для контроля качества воздуха. В других российских городах их намного меньше или совсем нет. Для решения этой проблемы «Гринпис» привлекает добровольцев, которые сообщают о найденном загрязнении.

Из поступающих на сайт жалоб «Гринпис» составляет коллективное письмо от населённого пункта, которое передают в Роспотребнадзор с просьбой измерить уровень загрязнения воздуха в этой зоне и ответить, какие меры необходимо принять, если есть нарушения. Результаты этих проверок, по словам Яблокова, «Гринпис» потребует опубликовать на сайте Роспотребнадзора. Жалобы также будут размещать на странице карты.

В феврале «Гринпис» направил в Роспотребнадзор открытое письмо, в котором попросил обосновать снижение показателей предельно допустимой концентрации (ПДК) для многих ядовитых веществ. В частности, нормативы по метилмеркаптану — его запах ощущается вблизи свалок — с 1999 по 2017 год ослабили в 667 раз. Роспотребнадзор согласился рассмотреть представленные «Гринписом» обоснования для снижения ПДК, при этом ведомство само просили привести научные доказательства для изменения нормативов. В «Гринпис» пояснили, что не могут самостоятельно проводить исследования. Там собираются выяснить, как именно Роспотребнадзор меняет нормативы, и потребовать опубликовать эту информацию.