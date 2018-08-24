Григорий Явлинский призвал закрыть дело «Нового величия» из-за провокаций силовиков

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский направил обращение к генпрокурору России Юрию Чайке с предложением опротестовать возбуждение уголовного дела об экстремистской организации «Новое величие» в случае, если подтвердятся предположения, что в деле имела место провокация силовиков. Письмо к генпрокурору опубликовано на персональном сайте политика, пишет Znak.com.

Явлинский настаивает на необходимости создания специальной совместной рабочей группы из представителей прокуратуры и общественности, которая должна детально разобраться «во всех случаях предполагаемых фальсификаций и провоцирования преступлений».

«Все необходимые проверки должны быть максимально публичными. Если секретный свидетель имеет какое-либо отношение к правоохранительным органам, то обвиняемые должны быть скорейшим образом оправданы, а действиям провокаторов и их руководителей, безусловно знавших об этой неделе "спецоперации", дана дисциплинарная и уголовная оценка. Если же это была "личная инициатива", то провокатор-организатор должен быть признан таковым, и либо открыто и гласно судим и понести суровое наказание, а любые его сделки со следствием должны быть отменены, либо же, в случае его освобождения от ответственности, тем более от неё должны быть освобождены все обвиняемые по делу. […] Сотрудники правоохранительных органов, внедрённые в группу для оперативного наблюдения, должны понести ответственность за превышение служебных полномочий, а те действия, которые совершены по их инициативе, должны быть исключены из обвинения», — подчёркивает Явлинский.

Ранее запрос Юрию Чайке направлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который также просил надзорное ведомство проверить информацию о том, что силовики подстрекали фигурантов дела «Нового величия» к противоправным действиям. В ответе парламентарию прокуратуры Москвы заявила, что обвиняемые по делу «Нового величия» действовали добровольно и оснований для мер прокурорского реагирования нет.

Напомним, обвиняемым по делу «Нового величия» вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества с целью «безальтернативного участия в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

Изначально из десяти фигурантов дела шестеро находились в СИЗО, четверо — под домашним арестом. После возникшего общественного резонанса двух участниц организации - Анну Павликову и Марию Дубовик - перевели из СИЗО под домашний арест.

Обвинение строится на показаниях трёх мужчин, которые арестованы не были. Один из них рассказывал, что был внедрён в группу по заданию.