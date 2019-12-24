Гражданина России задержали в Крыму по обвинению в госизмене

ФСБ задержала в Симферополе гражданина России Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, со ссылкой на источник пишет ТАСС. Яцкина доставили в Москву для следственных действий.

В ноябре ФСБ отчиталась о задержании в Севастополе россиянки, которая якобы собирала для украинской разведки военные сведения, — на неё также завели дело о госизмене. Статья предполагает до 20 лет лишения свободы.

По данным «Команды 29», с 1997 по 2017 год за госизмену и шпионаж в России осудили 100 человек.