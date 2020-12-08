Гран-при литературного конкурса «Серая шейка» в Нижнем Тагиле достался десятикласснице из Новосибирска

В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила подвели итоги конкурса литературного творчества «Серая Шейка» имени Дмитрия Мамина-Сибиряка. В этом году на него заявилось более 300 участников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ярославля, Астрахани, Новокузнецка, Калининграда, Комсомольска-на-Амуре, Беларуси, Киргизии.

Юные участники присылали свои рассказы, сказки, стихи, видеоролики, буктрейлеры, электронные комиксы и создавали страницы литературных героев в социальных сетях. Взрослые участники присылали работы в номинации «Художественные произведения о детях и для детей».

«В этом году “Серая Шейка” организована в онлайн-формате. Впервые с произведениями участников могли ознакомиться все посетители официального сайта Центральной городской библиотеки — творческие работы опубликованы на странице проекта. После окончания приёма работ проходило интерактивное голосование, в котором принимали участие все желающие», — рассказывают организаторы.

Гран-при конкурса достался десятикласснице Марии Лимоновой из Новосибирской области за рассказ «Пряники» и стихотворение «Как за реченькой, речкой быстрою…». В номинации «Литературное творчество» дипломы первой степени у тагильчан Полины Генераловой и Алексея Сухинина. В номинации «Немного найдётся таких уголков на Руси…» победа досталась Артёму Чудинову, Максиму Назарчуку, Виктории Саматовой и Дарье Коровиной за видеосюжет «Прогулка по Нижнему Тагилу с Д. Н. Маминым-Сибиряком». Видеосюжет «Мамин-Сибиряк театральный» Марии Королёвой стал лучшим в номинации «Медиатворчество». Среди взрослых участников профессиональное жюри признало лучшими работы Марины Шапошниковой из Астрахани.

По итогам подсчёта голосов на сайте библиотеки приз зрительских симпатий завоевала Анастасия Резникова с видео «Чусовая глазами Насти». Полный список победителей и лауреатов опубликован на сайте Центральной городской библиотеки.

Награждение победителей пройдёт в Центральной городской библиотеке 15 декабря. Для соблюдения правил безопасности призёров разделят по номинациям и пригласят в разное время.

В этом году конкурс литературного творчества «Серая Шейка» отмечает 15-летний юбилей. Его придумал тагильский краевед Юрий Исупов. За эти годы в конкурсе приняли участие тысячи непрофессиональных писателей разных возрастов из разных городов России.