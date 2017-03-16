Готовь загранпаспорт весной: инструкция по быстрому оформлению без очередей

Планирующие летний отдых за рубежом тагильчане уже начали штурм отделений МФЦ и отделов ФМС, чтобы успеть оформить заграничные паспорта. Только за два последних месяца с заявлением о получении документа в МФЦ и полицию обратились 708 горожан, при этом 202 из них подали заявку в электронном виде при помощи Единого портала предоставления госуслуг (ЕПГУ). Сегодня этот ресурс, отмечают в полиции, должен быть оценён по достоинству. Он позволяет получать сотни государственных и муниципальных услуг не выходя из дома – без очередей в паспортно-визовых службах, бумажной волокиты, а также больших временных и финансовых затрат.

«Человек через портал подаёт заявление, мы его обрабатываем, всё делаем, и он уже приходит получать готовый паспорт. А так ему ещё раз нужно прийти и, пусть это выглядит банально, выстоять в очереди, – говорит начальник отделения по вопросам миграции МУ МВД России “Нижнетагильское” Оксана Першина. – Сейчас примерно 15% тагильчан пользуются интернет-порталом госуслуг, многие просто пока не умеют этого делать. Нужно, наверное, время, чтобы выросло поколение и госуслуги стали приоритетным направлением, так как более взрослому поколению это чуждо и не очень интересно, не понимают они всех преимуществ».

Чтобы воспользоваться электронными госуслугами, нужно зарегистрироваться на портале. Для этого достаточно указать свои фамилию и имя, контактный телефон, а также паспортные данные и СНИЛС. Вся внесённая информация пройдёт короткую проверку в ФМС и Пенсионном фонде, её результаты регистрирующийся получит в смс-сообщении. После этого необходимо будет обратиться в ближайший МФЦ, отделение почты или отдел по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское» для подтверждения учётной записи.

После этого в любое время суток в Личном кабинете можно посмотреть информацию о платежах и обращениях в различные ведомства, проверить, числятся ли долги по налогам, штрафам ГИБДД или судебные задолженности. Также в онлайн-режиме можно записать ребёнка в детский сад и школу, назначить приём у врача или, как в нашем случае, подать заявление на получение загранпаспорта.

Для этого в каталоге нужно выбрать раздел «Получение загранпаспорта гражданина РФ», а затем указать тип документа, который вы хотите оформить. Сегодня можно получить загранпаспорта двух типов – старого образца (выдаётся сроком на 5 лет) или нового (действует 10 лет и имеет больше степеней защиты). В последний, так называемый биометрический паспорт, встроен электронный чип, который содержит личную информацию владельца документа (его фото, сведения о дате рождения, отпечатки пальцев и прочее). Такие паспорта позволяют быстрее проходить проверку документов в странах, где пограничный контроль оборудован специальными сканерами.

После того как вы определитесь с типом паспорта, необходимо указать его получателя и заполнить электронное заявление. Для подачи заявки следует подготовить гражданский паспорт, старый загранпаспорт, цифровое фото (формат JPEG). Через один-два дня в Личный кабинет придёт приглашение посетить выбранное вами отделение ФМС со следующим пакетом документов: паспортом, квитанцией об уплате госпошлины, военным билетом, справкой из военкомата (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет), трудовой книжкой или выпиской из неё, пенсионным удостоверением и двумя фотографиями. Госпошлину можно оплатить онлайн или по квитанции в любом банке.

В загранпаспорт старого образца можно вписать ребёнка до 14 лет. Для этого следует предоставить свидетельство о его рождении, а также документ, подтверждающий его гражданство.

Срок рассмотрения заявки и выдачи готового загранпаспорта занимает не более одного месяца при оформлении документов по месту жительства и не более четырёх месяцев при обращении в отделение ФМС по месту пребывания. После получения уведомления о том, что документы готовы, их можно будет забрать, предъявив гражданский паспорт. Если в течение полугода со дня приёма заявления получатель за загранпаспортом не придёт, то оформление документа будет прекращено.

Сотрудники ФМС также вправе отказать в получении загранпаспорта тем, кто не имеет российского гражданства, предоставил ложную информацию о себе, не оплатил госпошлину или имеет допуск к сведениям особой важности.

Агентство новостей «Между строк»