Государственную платформу для дистанционного обучения интегрируют с сервисами «ВКонтакте»

«ВКонтакте» задействуют в создании государственной платформы для дистанционного обучения, которую разрабатывают Минпросвещения и Минкомсвязь, со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова и пресс-службу соцсети пишет «Коммерсантъ».

В проекте задействуют чаты, сообщества и приложения «ВКонтакте», а также создадут раздел с одобренным государством образовательным контентом (лекции, видеоуроки и учебники, одобренные Минпросвещения) — он войдёт в новый сегмент соцсети «ВКонтакте-Образование».

«Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищённый и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что нововведение потребует установки камер в классах и «улучшения ситуации с интернетом в школах».