Государственное СМИ Беларуси опубликовало призыв Светланы Тихановской прекратить протесты

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста в городах страны, видеообращение Тихановской опубликовано в соцсетях государственного телеканала БелТА.

«Народ Белоруссии сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые меня поддерживали всё это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и соблюдению закона. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», — сказала Тихановская.

Накануне, 10 августа, Тихановская обжаловала результаты выборов президента Белоруссии, по которым Александр Лукашенко набирает 80% голосов. Вечером того же дня появились сообщения о том, что Тихановскую заблокировали в ЦИК, она не выходила на связь полтора часа, после чего вышла из здания, сказала, что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении.

Утром 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве, глава МИД страны заявил, что она «в безопасности». После этого кандидат в президенты выпустила видеообращение, где косвенно назвала причину своего отъезда.

«Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Светлана Тихановская.

Напомним, Светлана Тихановская считалась основным оппонентом действующего президента Белоруссии. Она пообещала провести новые выборы в случае своей победы. После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протесты. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников акций.