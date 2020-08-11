Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, оспаривающая результаты выборов, записала видеообращение после отъезда из Белоруссии в Литву.

«Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [муж Тихановской] никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Светлана Тихановская.

Накануне, 10 августа, Тихановская обжаловала результаты выборов президента Белоруссии, по которым Александр Лукашенко набирает 80% голосов. Вечером того же дня появились сообщения о том, что Тихановскую заблокировали в ЦИК, она не выходила на связь полтора часа, после чего вышла из здания, сказала, что «приняла решение» и уехала в неизвестном направлении.

Утром 11 августа стало известно, что Тихановская находится в Литве, глава МИД страны заявил, что она «в безопасности».

Напомним, Светлана Тихановская считалась основным оппонентом действующего президента Белоруссии. Она пообещала провести новые выборы в случае своей победы. После завершения голосования в Белоруссии начались массовые протесты. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты против участников акций.