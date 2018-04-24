«Господин президент, хватит издеваться над народом!» Житель Нижнего Тагила на одиночном пикете потребовал от Путина увеличить пенсии

Сегодня 60-летний житель Нижнего Тагила Вячеслав Аксёнов вышел на одиночный пикет перед зданием пенсионного фонда с плакатом «Господин президент, хватит издеваться над народом! Народ должен получать достойную пенсию». Как пояснил АН «Между строк» сам Аксёнов, отработав 40 лет, он недавно вышел на заслуженный отдых, но, несмотря на солидный трудовой стаж, ему насчитали пенсию в размере около 12 тысяч рублей.

«Имея трудовой стаж 40 лет, я надеялся как минимум на 14 тысяч, — заявил Аксёнов. — Я обратился в пенсионный фонд, но мне там сказали, что всё начислено верно. Якобы я когда-то стоял на бирже труда, хотя я там никогда не числился. Я считаю, что наш президент должен вкладываться в экономику своей страны, а не чужих. Я намерен приходить сюда на одиночный пикет каждый день».

Примерно через час после начала пикета к Аксёнову вышла начальник управления пенсионного фонда в Нижнем Тагиле. Мужчине пообещали провести перерасчёт, поскольку ряд документов, по словам руководителя, были поданы несвоевременно, и после этого его пенсия увеличится. Завтра на пикет мужчина решил не выходить.

Долгое время Вячеслав Аксёнов был владельцем сети киосков «Тагилка», которые в 2016 году были признаны вне закона и снесены.