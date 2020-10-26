Госпиталь для пациентов с коронавирусом в «Екатеринбург-Экспо» перенесут на Широкую Речку

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» больше не будут развёртывать госпиталь для больных коронавирусом, со ссылкой на ответ регионального оперштаба пишет ЕАН.

По словам чиновников, медицинский многофункциональный модуль, как планировалось, был перевезён на площадку Территориального центра медицины катастроф и сейчас монтируется там.

«Модуль рассчитан на круглогодичное использование: для размещения раненых и больных, пострадавших при ЧС, для временного размещения людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лишившихся жилья. При необходимости может быть использован для размещения граждан с подозрением на заражение инфекционными заболеваниями», — уточнили в штабе.

Гендиректор международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов подтвердил, что во второй раз собирать госпиталь в «Экспо» не планируется.

«Он и был всего на 50 мест, его очень долго собирать и разбирать. Сейчас, насколько я знаю, его собирают для Центра медицины катастроф на Широкой Речке. У нас пока точно не планируется разворачивать ни госпиталь, ни обсерватор», — сообщил он.

Напомним, весной площади МФЦ «Екатеринбург-Экспо» переоборудовали в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Первых пациентов площадка приняла только в июле, а уже в начале августа власти заявили, что необходимости в «Экспо-госпитале» больше нет и что он останавливает приём пациентов.

Согласно приказу областного Минздрава, всё оборудование и другое имущество до 1 сентября должно было быть передано Территориальному центру медицины катастроф для использования в быстровозводимом комплексе «Матрица-2».