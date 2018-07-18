Госдуме рекомендовали не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы

Депутатам Госдумы рекомендовали при обсуждении пенсионной реформы не критиковать президента, со ссылкой на близкого к руководству КПРФ собеседника и близкий к Кремлю источник пишут «Ведомости».

Рекомендации касаются как обсуждения поправок в первом чтении в четверг, 19 июля, в Госдуме, так и акций протестов против реформы.

«Установки по премьеру Дмитрию Медведеву не такие жёсткие, но нежелательна и его критика», — отметил один из собеседников.

Близкий к Кремлю источник рассказал, что при обсуждении резонансных вопросов всегда есть договорённости о «границах дозволенного» с политическими силами, приближенными к власти. В нижней палате, по его словам, эти «границы» определяет спикер Вячеслав Володин, а «его помощники внимательно следят за исполнением договорённостей». Собеседник отметил, что не нужно считать подобные соглашения «проявлением чьей-то персональной воли».

В то же время депутаты данные о подобных соглашениях отвергли, источник в Госдуме также отрицает их наличие.

«Мы обозначили свою позицию, она не меняется. Такая информация похожа на вброс, чтобы вместо реформы все обсуждали, что администрация просила не упоминать», — сказал депутат от КПРФ Юрий Афонин.

Еще один собеседник в КПРФ отметил, что критиковать президента фракция не будет, потому что законопроект — правительственный.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин заявил, что партия будет бороться за интересы избирателей, а критики президента нет, потому что реформа — это предмет диалога с главой государства. Зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев назвал позицию партии по поправкам «резко отрицательной», но отметил, что речь идёт об обсуждении законопроекта, а не «кандидатуры премьера».