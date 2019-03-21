Госдума заявила о введении Киевом санкций в отношении Вячеслава Володина

Украина ввела санкции в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на странице Госдумы в Facebook.

«По мнению депутатов, внесение председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями и в связи с принятым сегодня Государственной Думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесённого Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года», — говорится в сообщении.

Группа была сформирована накануне по предложению Володина. Возглавил рабочую группу первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ). Группа оценит ущерб, нанесённый Украиной Крыму с декабря 1991 по март 2014 года.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвящённых пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

«Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своём родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия», — сказал Володин.

Накануне президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», в том числе относительно руководителей Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ. По данным пресс-службы СНБО, по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.