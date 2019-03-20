Госдума создала рабочую группу по оценке потерь Крыма «за 23 года аннексии Украиной»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании рабочей группы во главе с первым вице-спикером Иваном Мельниковым, которая оценит ущерб, нанесённый экономике Крыма из-за действий Украины после распада СССР, пишет «Интерфакс».

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесённого Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых постараемся с привлечением экономистов, учёных… представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин.

С предложением посчитать, какой ущерб понёс Крым за время нахождения в составе Украины, Володин впервые выступил 15 марта.

В 2018 году Международный арбитражный суд в Гааге потребовал от России выплатить компенсации 18 украинским компаниям, лишившимся активов в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ. Истцам присудили 159 миллионов долларов. Россия отказалась признать решение арбитража.