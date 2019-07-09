Госдума запретит коллекторам собирать долги по ЖКХ

На заседании Госдумы, прошедшем 9 июля, был принят законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги по услугам ЖКХ.

Согласно документу, будет исключена возможность уступать права на взыскание долгов по оплате жилья и коммунальных услуг. Теперь заниматься коммунальными долгами россиян смогут только профессиональные участники рынка — управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.

Как пишет РИА Новости, авторы законопроекта считают, что существующий сейчас порядок взыскания долгов ограничивает законные права и интересы граждан.

«Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потреблённые ресурсы надлежащему кредитору», — сообщается в документе.

За принятие документа выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов. Также предложение поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.