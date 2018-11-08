Госдума запретила военнослужащим делиться личной информацией в интернете и СМИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и СМИ информацию о себе или других военных, пишет «Интерфакс».

В соответсвии с документом военным запрещается делиться фото- и видеоматериалами, данными геолокации и другой информацией о себе и других служащих. Речь идёт о данных, позволяющих раскрыть ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности, воинских частях и подразделениях и о месте их дислокации. Ограничение касается и военнослужащих — иностранных граждан.

В пояснительной записке говорится, что анализ деятельности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, размещённая военнослужащими в интернете или СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ, отмечается в документе.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.

За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооружённых сил РФ каждый военнослужащий может быть привлечён к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.