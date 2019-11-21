Госдума запретила продавать компьютеры и смартфоны без российского ПО

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров и другой техники без программного обеспечения российского производства. Соответствующее сообщение было опубликовано 21 ноября на сайте нижней палаты парламента.

Перечень устройств, на которые будет распространяться закон, должно будет определить правительство РФ. В качестве примера авторы законодательной инициативы приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. По мнению парламентариев, он будет «способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», а также позволит гражданам избежать «установки дополнительных мобильных приложений и иных программ».