Госдума ввела наказание за проявление неуважения к власти в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации в интернете с явным неуважением к власти, пишет РИА Новости. За документ проголосовали 327 депутатов, против — 40, один воздержался.

Согласно документу, в случае обнаружения в интернете информации, в неприличной форме выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в России, генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления. Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалить такую информацию в течение суток, в противном случае они будут заблокированы.

Публикация постов, проявляющих неуважение к власти, будет приравнена к мелкому хулиганству. За первую такую публикацию в течение года грозит штраф 30–100 тысяч рублей, за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей или арест.