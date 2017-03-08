Госдума ужесточит наказание за доведение подростков до суицида

Депутаты Госдумы предлагают наказывать восемью годами лишения свободы за доведение до самоубийства несовершеннолетних, заявила на пресс-конференции автор инициативы вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По словам депутата, в действующую норму Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства» предлагается вписать новые квалифицирующие признаки и ввести «повышенную ответственность за доведение до самоубийства несовершеннолетних, беременных, когда это (доведение до самоубийства) касается группы лиц».

«Мы относим эти преступления к категории тяжких с максимальным уровнем ответственности до восьми лет лишения свободы», – цитирует Яровую ТАСС.

Законопроектом, который, по словам Яровой, в течение дня будет внесён в Госдуму, вводится уголовная ответственность за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних к самоубийству, за содействие подросткам в совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения самоубийства), за организацию так называемых групп смерти и игр суицидальной тематики, таких как «Беги или умри». В случае принятия документа преступлением также будет признаваться «вовлечение взрослыми несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например зацепинг».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС