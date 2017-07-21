Госдума ужесточила наказание за склонение детей к суициду

Депутаты Государственной думы одобрили в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие наказание за склонение к самоубийствам, в первую очередь несовершеннолетних, передаёт РБК.

Закон вносит изменения в статью 110.1 УК («Склонение к самоубийству»), увеличивая максимальное наказание с шести до десяти лет. Также он устанавливает повышенную (до 15 лет лишения свободы) ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, «повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины».

Как отмечал один из авторов документа Василий Пискарёв, это наказание сопоставимо с наказанием за убийство.

За побуждение к совершению самоубийства путём распространения информации о способах самоубийства будет грозить срок до десяти лет, на данный момент лишение свободы возможно на срок до четырёх лет.

Отмечается, что поправки были приняты в рекордно короткие сроки — за неделю. Это вызвало критику представителей думской оппозиции, в частности КПРФ и «Справедливой России». Как пояснял Пискарёв, необходимость быстро принять закон связана с активизацией так называемых «групп смерти».

За законопроект, внесённый лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, а также единороссами Василием Пискарёвым и Эрнестом Валеевым, проголосовало 420 парламентариев.

Депутаты уже ужесточали наказание за склонение несовершеннолетних к суициду. Инициаторами поправок выступила вице-спикер единоросс Ирина Яровая. Она сообщала, что в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей. Яровая заявляла, что пропаганда суицида велась через интернет. Закон был принят 26 мая Государственной думой. Совет Федерации одобрил его 31 мая, а в июне его подписал президент. Поправки Яровой предусматривают максимальное наказание шесть лет лишения свободы за склонение к суициду.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС