Госдума увеличила штрафы за участие в митингах и неповиновение силовикам

Депутаты Госдумы 10 февраля в третьем, окончательном чтении приняли законопроект единоросса Дмитрия Вяткина об ужесточении ответственности за нарушение порядка сбора средств для проведения митинга и неповиновение требованиям сотрудника полиции, Росгвардии и ФСБ, пишет «Интерфакс».

Согласно законопроекту, если организаторы митинга нарушили порядок сбора и расходования средств или не отчитались о нём в уполномоченном органе, то гражданам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей и юридическим лицам — от 70 до 100 тысяч рублей. Также штрафы грозят за перечисление денег для организации публичного мероприятия, если лицо не имеет на это права — так Госдума намерена бороться «с иностранным вмешательством в дела государства».

За неповиновение требованиям сотрудников полиции, ФСБ и органов госохраны сейчас предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей. После вступления в силу нового закона граждан смогут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, арестовать на 15 суток или отправить на обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Для должностных лиц штраф вырастет до 5–10 тысяч рублей, для юридических — до 30–40 тысяч рублей. Повторные нарушения будут наказываться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для граждан (или арест на 30 суток), от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 70 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.